İstanbul Pendik'te kaza

Kaza, Pendik'te Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Ilgın S.'nin kontrolündeki cip ile, aynı yönde ilerleyen Ramazan A. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak refüjdeki beton bariyere çarptı. Ramazan A. araç içerisinde sıkışırken, diğer aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan kurtarılan Ramazan A. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yol, ekiplerin çalışması sırasında araç trafiğine kapatıldı.

Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.