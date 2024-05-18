İbrahim Kaypakkaya, 1949 yılında Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nde öğrenim görürken, 1960'ların sonunda Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı ve kısa sürede sosyalist düşünceleri benimsedi. Daha sonra Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) ve Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu (Dev-Genç) gibi sol hareketlerin içinde aktif rol aldı.

1972 yılında Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) ve onun askeri kanadı olan Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu'nu (TİKKO) kurarak devrimci mücadelesini sürdürdü. İbrahim Kaypakkaya, Türkiye’nin Kürt sorununa dair radikal ve öncü tespitlerde bulunarak, Marksist-Leninist düşüncelerini bu konuda da genişletti.

1973 yılının Ocak ayında Diyarbakır'da ağır yaralı olarak yakalanan Kaypakkaya, aylar süren ağır işkencelere rağmen direnişini sürdürdü ve hiçbir bilgi vermedi. 18 Mayıs 1973'te, Diyarbakır Cezaevi'nde işkence sonucu hayatını kaybetti. Kaypakkaya'nın ölümü, Türkiye'de sosyalist hareketin tarihinde kara bir gün olarak anılmaktadır.

TİP'TEN KAYPAKKAYA MESAJI!

Öte yandan Türkiye İşçi Partisi (TİP), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İbrahim Kaypakkaya'yı saygı ile andı.

TİP'in paylaşımı şu şekilde; "Türkiye sosyalist hareketinin ser verip sır vermeyen yiğit devrimcisi İbrahim Kaypakkaya 51 yıl önce bugün katledildi. Saygıyla anıyoruz. Kaypakkaya unutulmadı, unutulmayacak".