- Yaşam

Banyoda mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

İstanbul Avcılar'da, evinin banyosunda mahsur kalan adamı, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.

Banyoda mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
Banyoda mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
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Cihangir Mahallesi Osman Gazi Caddesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında oturan K.G., dün saat 21.00 sıralarında evinin banyosunda mahsur kaldı. Sıkışan kapıyı açmayı başaramayan K.G. banyonun havalandırma penceresinden bağırarak yardım istedi. K.G.'nin yardım istediğini duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hızır Acil Servis'teki sağlık görevlileri sevk edildi. Banyoda mahsur kalan adama ulaşmak için merdivenli araç kullanıldı. İtfaiyeciler açık oda penceresinden içeri girdi ve kapıyı diğer görevlilere de açtı. Görevliler, banyo kapısını zorlayarak açıp yaklaşık iki saattir mahsur kalan K.G.'yi kurtardı.

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16 May 2024 - 10:28 DHA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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