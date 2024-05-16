Banyoda mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

Cihangir Mahallesi Osman Gazi Caddesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında oturan K.G., dün saat 21.00 sıralarında evinin banyosunda mahsur kaldı. Sıkışan kapıyı açmayı başaramayan K.G. banyonun havalandırma penceresinden bağırarak yardım istedi. K.G.'nin yardım istediğini duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hızır Acil Servis'teki sağlık görevlileri sevk edildi. Banyoda mahsur kalan adama ulaşmak için merdivenli araç kullanıldı. İtfaiyeciler açık oda penceresinden içeri girdi ve kapıyı diğer görevlilere de açtı. Görevliler, banyo kapısını zorlayarak açıp yaklaşık iki saattir mahsur kalan K.G.'yi kurtardı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.