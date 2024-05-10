Yıllar sonra yan yana geldiler

Azem (Yılmaz Erdoğan), kendisine mesaj atan numaranın Gümüşkaya Şirketler Grubu’na ait olduğunu öğrenince şirkete ait oteli ziyarete gitti. Nehir (Sera Kutlubey), Mahun Hanım’ın (Gülenay Kalkan) kendisi hakkındaki gerçekleri öğreneceği korkusuyla önlemler almaya çalıştı. Arcan (Bora Cengiz), Nehir’e destek olurken Mahun Hanım ise onu ailesi konusunda köşeye sıkıştırdı.

ZERRE ATEŞLE OYNUYOR

Yıldız (Ümit Beste Kargın) ile bir iş kurmaya karar veren Dilber (Hazar Ergüçlü) tefeciden aldıkları para yeterli olmayınca bir kez daha Kamuran‘ın ( Deniz Erdoğan) kapısını çaldı. Kamuran bu sefer parayı vereceğini ama faizi ile geri alacağını söyledi. Zerre de (Orkuncan İzan) arkadaşlarına destek olmak için kendince bir çözüm buldu. Bahis oynayarak para kazanmaya çalışan Zerre tüm parayı kaybetti… Dilber ve Yıldız kaybolan paralarını alanın Zerre olduğunu fark edip büyük hayal kırıklığına uğradı.

NECMİ’DEN SERT TEPKİ

Cihan (Kubilay Aka) Reyyaz (Selim Erdoğan) ile konuştuklarını Necmi (Onur Akbay), Nusret (Rıza Kocaoğlu) ve Berzan (Fatih Yücebağ) ile paylaştı. Reyyaz’ın işlerin başına kendilerini geçireceğini ama Aleyna’yı öldürme şartını öne sürdüğünü açıkladı. Eğer Aleyna’yı öldürürlerse daha önce Sırat’ın olan ne varsa onların olacağını söyleyen Cihan’a Nusret’in “Süper lige çıkacağız yani” demesi Necmi’yi çileden çıkarttı. Necmi “Top mu oynuyoruz biz burada?” diyerek arkadaşlarına sert tepki gösterdi.

ZAHİR TAHLİYE OLDU

Kamuran’dan para almadan sahneye çıkmayacağını söyleyen Dilber istediğini elde etti. Dilber dans ederken pavyona Zahir (Mustafa Yıldıran) girdi. Dilber cezaevinden erken çıkan Zahir’i karşısında görünce dünyası başına yıkıldı.

İnci Taneleri final sahnesi ile seyircileri bir kez daha ekrana kilitledi. Cihan, Reyyaz’a arkadaşlarını yarı yolda bırakmayacağını ancak; ilişkilerini bozmadan Reyyaz’ın emrettiği işleri de yapabileceğini açıkladı. Reyyaz bu durumu kabullendi ve karar verdiğinde Cihan’ın Aleyna’yı öldürmesi konusunu tekrar açtı. Reyyaz’ın bir kez daha gözüne giren Cihan Sırat’ın yerine geçti. Otoparka artık sahibi olduğu galeriden aldığı arabayla gelen Cihan durumu arkadaşlarına anlattı. Arkadaşlarıyla konuşurken arkadan 'Özgür' diye seslenen kişinin ablası olduğunu anlayan Cihan gözyaşlarına boğuldu. Songül Güner’in 'Dağlara mı Yazdın' türküsü eşliğinde gelen bu sahne izleyicilerin de yüreğini dağladı.

TÜM KATEGORİLERDE 1’İNCİ

İnci Taneleri’nin 14’üncü bölümü yine izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Duygusal sahneleri ile dikkat çeken bölüm üç kategoride de yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak reytinglerin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları ve dram sahneleri ile ekrana gelen bölüm reytinglerin yanı sıra; sosyal medyada da TT listelerinde yer aldı.

GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ SENARYO

BKM imzalı 'Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri' dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

'Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.