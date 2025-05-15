Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın sonunda Galatasaray'ın, karşılaşmada Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi olmasının ardından Mersin’de, taraftar kutlama için sokağa akın etti. Oluşturulan araç konvoylarının yanı sıra yaya olarak merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası sevincini meşaleler yakıp marşlar söyleyerek kutladı. (DHA)

Kaynak: DHA