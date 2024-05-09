BOTAŞ ve ExxonMobil iş birliği anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında BOTAŞ ile ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin iş birliğini öngören anlaşmanın imza törenine katıldı. Törene ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bayraktar, “Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Vaşington’da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin bir iş birliği anlaşması imzaladık" açıklamasını yaptı.

'SAYILI ÜLKELER ARASINDAYIZ'

Bakan Bayraktar, paylaşımının devamında, “ABD halihazırda LNG tedariki sağladığımız önemli ülkelerden bir tanesi. Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız. Gazlaştırma kapasitesiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

'ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI'

Bakan Bayraktar, ABD programında Caspian Policy Center Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir araya geldi. Bayraktar, buna ilişkin paylaştığı sosyal medya mesajında, “ Türkiye’nin hem yerli kaynaklarının hem de uluslararası iş birlikleriyle sağladığı kaynak çeşitliliğinin ülkemizin ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkısına dikkat çektik. Hazar Bölgesi ülkeleri ve ülkemiz arasında gerçekleştirilecek yeni altyapı projeleri de bu katkıyı güçlendirecek, küresel enerji arz güvenliğini de olumlu yönde etkileyecektir” ifadelerini kullandı.