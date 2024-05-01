Şehit Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

ŞIRNAK'ta Gabar Dağı Güleşli köyü bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş (27), memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa verildi.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş, dün Şırnak'ta Gabar Dağı Güleşli köyü bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sırasında motorlu intikal esnasında kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düştü. Bekar olduğu öğrenilen şehidin naaşı, törenin ardından memleketi Hatay'ın Payas ilçesine getirildi. Şehit Ertaş için Payas Asri Mezarlığı Şehitlik Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin babası Tahir ile annesi Şule Ertaş, güçlükle ayakta durabildi. Okunan duaların ardından şehidin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Defnin ardından Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şehidin babası Tahir Ertaş'a Türk bayrağı takdim etti. Baba Ertaş, bayrağı öperek teslim aldı. Daha sonra anne Şule Ertaş'a şehidin fotoğrafı takdim edildi. Anne Ertaş, "Kurban olayım oğlum. Vatan sağ olsun. Allah'a emanet ettim, ben onu. Bir tanecik evladımdı, onu da verdim" ifadelerini kullandı.