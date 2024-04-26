Nasya Dimitrova, Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru’da

Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Bulgaristan Milli Takım oyuncusu Nasya Dimitrova ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarının sürdürüyor. Aksaray ekibi son olarak Romanya’nın Rapid București takımında forma giyen orta oyuncu pozisyonunda görev yapan tecrübeli oyuncu Nasya Dimitrova’yı transfer etti. Dimitrova, kulüp kariyerindeki başarıların yanı sıra Bulgaristan Milli Takımı ile FIVB Challenger Cup’da şampiyonluk yaşadı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.