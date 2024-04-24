"Gazze’deki toplu mezarlar savaş suçudur"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dün Gazze’deki Nasser ve Şifa Hastanelerinde ‘toplu mezar bulunduğunu’ açıklamış ve bağımsız bir soruşturma açılmasını talep etmişti. Bunu takiben Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı bugün toplu mezarları kınayarak bunun bir savaş suçu olduğu açıklamasını yaptı. Suudi Arabistan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın İsrail işgal güçlerinin işlediği, sonuncusu Han Yunus kentindeki Nasser Tıp Kompleksi'nde bulunan toplu mezarlar olmak üzere, devam eden ve kontrolsüz çirkin savaş suçlarını kınadığını ifade eder.”

GAZZE’DE HAKİM CEZASIZLIK ORTAMI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dün Gazze’ye ilişkin açıklamasında İsrail güçlerinin Refah kentinde saldırılar düzenlemesini eleştirmiş, burada çocuk ve kadınların öldürüldüğüne dikkat çekmişti. Türk ayrıca toplu mezarların bulunmasıyla ilgili dehşete düştüğünü vurgulayarak “Ortama hakim cezasızlık göz önüne alındığında, buna uluslararası soruşturmacılar da dahil edilmelidir. Hastaneler uluslararası insani hukuk kapsamında çok özel koruma hakkına sahiptir. Sivillerin, tutukluların ve savaş dışı kalan diğer kişilerin kasıtlı olarak öldürülmesi de savaş suçudur” demişti.

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ DEVAM EDİYOR

Volker Türk'ün açıklamasında ayrıca İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına da dikkat çekilerek “12-14 Nisan tarihleri arasında İsrail Güvenlik Güçleri'nin (ISF) kolaylaştırdığı kitlesel yerleşimci saldırıları uluslararası düzeyde kınanmasına rağmen yerleşimci şiddeti, ISF'nin desteği, koruması ve katılımıyla devam etti” denilmişti.