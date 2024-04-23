‘Özel oyuncular' çocukları eğlendirdi

Kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Zonguldak Belediyesi limanda program düzenledi. Çeşitli etkinliklerle beraber konser ve tiyatro gösterilerinin yer aldığı programda, Kilimli Gençlik Merkezi’nde çalışmalarını yürüten engelli oyunculardan oluşan ‘Özel Oyuncular Tiyatrosu' da sahne aldı. 11 kişilik ekip, ‘Rüya Küre’ isimli oyunu sergileyerek çocukları eğlendirdi.

Tiyatro grubunun yönetmeni Nuray Dibek, “Bugün hem çocuklar eğlendi, hem de ekibim. 11 kişilik bir ekiptik. 5 yıldır Kilimli Gençlik Merkezi himayesinde birçok oyun sergiledik. Bugün de belediye ve Zonguldak Tiyatro Platformu'nun ortaklaşa hazırladığı eğlence organizasyon edildi. Dahil olmaktan mutluyuz, çocukları da mutlu ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

7 yıldır sahne alan fiziksel engelli Sedat Kadam (56), “Bugün çok heyecanlandım. 7 yıldır oynuyorum ama bu heyecan daha farklı çocukları eğlendirdiğimiz için. Bu işi yaparken de halk yapmamızı istedi. Topluma faydalı olabildiysem ne mutlu bana” diye konuştu.