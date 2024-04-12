Antik Yunan Filozofu Platon

Platon'un felsefesinin temeli, onun öğretmeni Sokrates'in düşüncelerine dayanır. Sokrates'in ölümünden sonra, Platon onun fikirlerini yazılı hale getirerek Sokratik yöntemi ve felsefi düşünceleri geliştirmiştir.

Platon'un eserleri arasında "Cumhuriyet" (The Republic), "Devlet" (The State), "Faidon" (Phaedo), "Parmenides", "Sofist" (Sophist) ve "Phaedrus" gibi önemli metinler bulunmaktadır. Eserlerinde genellikle diyaloglar aracılığıyla felsefi konuları ele almış ve ideal bir toplum yapısı ile adalet kavramını tartışmıştır.

Platon'a göre, gerçeklik maddi dünyada değil, "idealar dünyası"nda bulunur. Bu idealar, maddi dünyadaki nesnelerin gerçekliklerinin asıllarıdır. Ona göre, bilgi bu idealar dünyasından gelir ve insanların amacı, bu ideaları kavrayarak gerçek bilgiyi elde etmektir.

Platon aynı zamanda Atina'daki Akademi adlı okulu kurmuş ve burası Batı dünyasındaki ilk yüksek öğrenim kurumu olarak kabul edilmiştir. Platon'un düşünceleri, felsefi düşüncenin evriminde ve Batı düşüncesinin temelinde önemli bir rol oynamıştır.