Sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzda nasıl değişimler olur?

Ülkemizde ve dünyada, sigara içenlerin sayısı çok fazla. Doktorlar ve sigarayı bırakan kişiler, sigarayı bırakmanın faydaları zamanla artarak devam ettiğini dile getiriyor. Özellikle sigarayı bıraktıktan sonraki ilk birkaç hafta ve ay içinde bu olumlu değişimleri fark ediliyor.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta meydana gelen değişimler