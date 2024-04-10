Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen kuşkonmaz hakkında bilgiler verdi. Kuşkonmaz yani Asparagus officinalis olan Asya bitkisidir. Tarihi 15. ve 17. yüzyıllara dayanan kuşkonmaz ilk olarak ilaç olarak kullanılıyordu.Tanınmaya başladığı, bu tarihlerde daha çok ilaç olarak kullanıldığı bilinmektedir. 4 farklı olan rengi olan kuşkonmaz yeşil, mor, pembe ve beyaz gibi farklı renklerde olabilir.

100 gr kuşkonmazın besin değeri aşağıdaki gibidir: 39 kcal enerji, 0,10 gr yağ, 1,80 gr diyet lifi, 0,66 mg demir, 64 mg fosfor, 28 mg kalsiyum, 20 mg magnezyum, 30,3 mg C vitamini ve 80 mcg folat...

Kuşkonmaz Ne İşe Yarar ?

Antioksidandır : Bu sebeple serbest radikalleri indirgeyerek bağışıklığımızı korur ve hastalanmamızı engeller:

Kalbi destekler : İçerdiği antosiyanin adı verilen pigmentler kan basıncını düşürerekek kalp sağlığını destekler. Kalbi güçlendirir.

Antikanserojendir : İçerdiği saponin adli bazı bileşikler başta kolon kanseri olmak üzere kanseri önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca içerisinde bulunan polisakkaritler, steroidal saponinler ve flavonoidlerin kanseri önlemeye yardımcı maddelerdir.

Sindirim sistemini korur: Kuşkonmaz tam bir lif deposudur. Sindirim sisteminde ki organların en çok sevdiği besin liftir. Lif sindirim sistemini yoğun çalıştırarak güçlenmesini ve temizlenmesini sağlar.

İdrar söktürücü etki gösterebilir: Kuşkonmaz böbreklerdeki aktiviteyi yükselttiğinden tam bir zararlı madde kovucudur.Yani idrar söktürücüdür.

Kemik erimesini önlemeye yardımcı olabilir: Fosfor, demir, kalsiyum gibi... mineraller ve K vitamini gibi... vitaminler bakımından zengindir. Bu maddelerde kemik sağlığı için elzemdir.



