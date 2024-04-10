Erdal Beşikçioğlu'ndan bayram mesajı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun bayram mesajı şu şekilde; "Bu bayram, birlikte ilk bayramımız. Gözleri yıldız gibi parlayan gençleri, sokaklarında şen şakrak oynayan çocukları ve bereketli sofralarında bir araya gelecek aileleriyle, benim büyük ailem; güzel Etimesgut. Ramazan Bayramınızı kutlarım. İyi bayramlar."