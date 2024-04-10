Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun bayram mesajı şu şekilde; "Bu bayram, birlikte ilk bayramımız. Gözleri yıldız gibi parlayan gençleri, sokaklarında şen şakrak oynayan çocukları ve bereketli sofralarında bir araya gelecek aileleriyle, benim büyük ailem; güzel Etimesgut. Ramazan Bayramınızı kutlarım. İyi bayramlar."
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Erdal Beşikçioğlu'ndan bayram mesajı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm vatandaşların bayramını kutladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.