Kilis'te trafik kazası

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Kilis'te Bilalihabeş Mahallesinde meydana geldi. Selver G. yönetimindeki 27 YD 071 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle Zeki T.'nin kullandığı 79 AV 046 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.