Kilis'te trafik kazası

Kilis'te Bilalihabeş Mahallesinde meydana geldi. Selver G. yönetimindeki 27 YD 071 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle Zeki T.'nin kullandığı 79 AV 046 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.