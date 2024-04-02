Olağanüstü Genel Kurulu başladı

Binlerce taraftar stada akın ederken Başkan Ali Koç, Teknik Direktör İsmail Kartal ile oyunculardan Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu da sahaya çıktı. Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerlerini alan kongre üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Üyeler, İsmail Kartal'a da uzun süre tezahüratta bulundu. Başkan ve futbolculara tezahüratlar yapıldı.