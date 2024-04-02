Olağanüstü Genel Kurulu başladı

Binlerce taraftar stada akın ederken Başkan Ali Koç, Teknik Direktör İsmail Kartal ile oyunculardan Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu da sahaya çıktı. Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerlerini alan kongre üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.
Üyeler, İsmail Kartal'a da uzun süre tezahüratta bulundu. Başkan ve futbolculara tezahüratlar yapıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.