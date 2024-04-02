- Spor

Olağanüstü Genel Kurulu başladı

Fenerbahçe Yönetim tarafından alınan olağanüstü genel kurul toplantısı kararı Ülker Stadyumu'nda yapılıyor.

Olağanüstü Genel Kurulu başladı
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 Binlerce taraftar stada akın ederken Başkan Ali Koç, Teknik Direktör İsmail Kartal ile oyunculardan Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu da sahaya çıktı. Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerlerini alan kongre üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Üyeler, İsmail Kartal'a da uzun süre tezahüratta bulundu. Başkan ve futbolculara tezahüratlar yapıldı.

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02 Nis 2024 - 18:36 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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