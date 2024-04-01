Sivas'ta başkan BBP'nin adayı Uzun oldu

Sivas'ta, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 88,2 oranında açılan sandık sonuçlarında oyların yüzde 43,32'sini alan Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise MHP'li 7 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 5, BBP'de 2, CHP ve Yeniden Refah Partisi ise 1'er belediye başkanlığı kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından BBP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı.

Akıncılar'da MHP'li Murat Sevinç, Altınyayla'da MHP'li Sezai Subaşı, Divriği'de CHP'li Cihan Deniz Akbaş, Doğanşar AK Parti'li Hasan Hüseyin Karataş, Gemerek'te Yeniden Refah Parti'li Sezai Çelikten, Gölova'da AK Parti'li Tevfik Ayan, Gürün'de MHP'li Nami Çiftçi, Hafik'te AK Parti'li Habip Görler, İmranlı'da AK Parti'li Ali Ürek, Kangal'da AK Parti'li Mehmet Öztürk, Koyulhisar'da İYİ Parti'li Bora Karakullukcu, Suşehri'nde MHP'li Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Şarkışla'da BBP'li Kasım Gültekin, Ulaş'ta MHP'li Turan İlbey, Yıldızeli'nde MHP'li Yaşar Göktaş ve Zara'da MHP'li Fatih Çelik belediye başkanı olarak seçildi.

ADEM UZUN KİMDİR

Sivas'ta 1980 yılında doğan Adem Uzun, ilk, orta ve lise eğitimi Sivas'ta tamamladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü bitiren Uzun, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. 2014-2022 yılları arasında Sivas Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) müdür olarak görev yapan Uzun, 2022 yılından itibaren öğretim üyesi olarak görev yaptığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinden belediye başkan adaylığı nedeniyle görevinden ayrıldı. BBP adayı Uzun, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.