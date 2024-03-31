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Sandıklar kapandı!

31 Mart 2024 seçimlerinde saat 17.00 itibari ile tüm Türkiye'de sandıklar kapandı.

Sandıklar kapandı! mask

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona ermişti.

Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi ve oy sayma işlemleri başladı

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31 Mar 2024 - 17:00 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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