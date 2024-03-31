31 Mar 2024 - 14:35- Gündem G:

Bozbey:" Kazanan Bursa'mız olsun"

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, oyunu kullanıp, "Sandıktan ne çıkarsa çıksın; kazanan Bursa'mız olsun" açıklaması yaptı.

Bozbey:" Kazanan Bursa'mız olsun"
Bozbey:" Kazanan Bursa'mız olsun"
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CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, oyunu kullanmak için Nilüfer Belediyesi Özlüce İlkokulu'na geldi. Eşi Seden ile seçmenleri selamlayan Hasan Bozbey, 1563 numaralı sandıkta oy kullandı. Daha sonra gazetecilere konuşan Bozbey, "Oyumuzu ailece gelerek kullandık. İnanıyorum ki bugün ülkemizin her noktasında barış, demokrasi ve özgürlük hakim olacaktır. Sandıktan ne çıkarsa çıksın; kazanan Bursa'mız olsun" dedi.

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31 Mar 2024 - 14:35 DHA Bursa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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