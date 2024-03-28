Tarih'te bugün Kütahya depremi

28 Mart 1970 tarihinde Türkiye'nin Kütahya ilinde büyük bir deprem meydana geldi. Gediz ilçesinde özellikle hissedilen deprem, korku ve panik yarattı. Yaklaşık saat 10:05'te Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, çevrede büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu.

Depremin ardından bölgeye gönderilen ilk raporlar, felaketin boyutunu açıkça gösterdi. 3500'e yakın ev tamamen yıkıldı, 7000'den fazla bina ise ağır hasar aldı. Radyo ve televizyon haberleri, depremin vurduğu bölgelerden gelen çığlıkları ve yardım çağrılarını yansıttı. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Ancak, depremin yıkıcı etkisi sadece binalarla sınırlı kalmadı. 1086 kişi hayatını kaybetti, 1260 kişi ise yaralandı. Bu kayıplar, toplumda derin bir üzüntü ve endişe yarattı.

Olayın ardından, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve uluslararası yardım kuruluşlarından bölgeye acil yardım ve destek sağlanması için çağrılar yapıldı. Depremin vurduğu bölgelerde afetzedeler için barınma, gıda ve tıbbi yardım gibi temel ihtiyaçların karşılanması için hızlı bir şekilde hareket edildi.

Kütahya depremi, ülke genelinde deprem riskine ve afet önlemlerine ilişkin ciddi bir uyarı niteliği taşıdı. Yetkililer, benzer felaketlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladılar.