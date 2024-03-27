Özarslan: 31 Mart Gecesi Keçiören'i Kazanıyoruz

Ali Baran Fayık

Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan düzenlediği iftar programında gazetecilerle bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında hem projeleri hakkında hem de sahada yaptığı seçim çalışmaları üzerine bilgi verdi. Özarslan, yaptığı açıklamada anketlerde 5-6 puan önde olduklarını söyledi.

Aynı zamanda düzenlen basın toplantısına CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç' ta katıldı.

"Anketlerde 5-6 puan öndeyiz "

Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut, '" Şu anda 4 anket yaptırdık. Anketlerde 5-6 puan önde olduğumuzu görüyoruz. Biz bu durumdan şımarmıyoruz. Çalışmalarımızı son güne kadar sürdüreceğiz. Aynı zamanda Keçiören çöp içerisinde yaşayan bir şehir konumunda. Maalesef bir tane konteyner yok. Hem kent estetiği hem de sağlık konusunda sıkıntılı bir kentten bahsediyoruz. Bütün Keçiörenliler bu durumdan şikayetçi" ifadelerini kullandı.

“Ulaşım sorunu Keçiören'de çok büyük ”

Özarslan ", Keçiören’in çok ciddi bir ulaşım problemi var. Keçiöre'n'in 3 ana girişi var; Etlik, Bağlum ve Fatih Köprüsü girişi. Fatih Köprüsü projesine hoyratça bakıldı. Fatih Köprüsünün genişletilmesi gerekir. ABB ile nasıl açabiliriz diye oturduk. Fatih Köprüsünü dörder geliş gidiş şeklinde rahatlatmaya gideceğiz. Keçiören'de eski yapılaşmalar olduğu için otopark alanlarının yetersizliği göze çarpıyor. Modern otoparklar planlıyoruz. Keçiörenimizin düz alanları var. Öğrencilermizden çok büyük talep var. Bisiklet yolu yapacağız" dedi.

"Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Alanıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören Belediyesi Başkan Adayı Mesut Özarslan, “En önemli problemlerimizden biri maalesef 25 senedir söylev şeklinde kalan kentsel dönüşüm projeleridir Kentsel dönüşüm bir uzmanlık alanıdır. Kentsel dönüşüm bilgi, birikim, tecrübe gerektirir. Buna bir kararlılık gerektirir. Özellikle kentsel dönüşüm yaptığınızda hak sahiplerinin hakları üzerinden rant ve nemalanma düşünülürse bu olay ötelenir ve gecikir. Ayrıca kentsel dönüşüm mevcut hak sahiplerinin haklarının korunması yanında mevcut doğanın da korunması şeklinde yapılmalıdır. Eğer bunu yapmaz isek, sel baskınlarından, heyelanlardan tutun birçok afete sebebiyet verebiliriz. Bundan dolayı, şahsımın geçmiş dönemde TOKİ’de kentsel dönüşüme ilişkin tecrübelerim olsun, Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratlığı yaptığım dönemde Mamak’tan tutun Hıdırlık ve Dikmen Vadisinin kalan kısmının tamamlanması noktasında ciddi çalışmalarda imzaları olan kişiyimdir. Bu bilgi birikim ve tecrübemizi Sayın Mansur Yavaş başkanımız gördüğü için, özellikle bu kentsel dönüşümün, bulunduğumuz ilçemize kavuşturulması noktasında bizi buradan aday göstermesinin en büyük amacıdır Mansur başkanımızın. Tabi biz bunu lafta bir kentsel dönüşüm olarak nitelendirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kentsel Dönüşümü Bilmiyorlar"

Özarslan," Ben rakiplerimin bazılarını görüyorum, broşürlerin arkasına “kentsel dönüşüm projeleri yapacağız” yazmışlar. İyi yapacaksın da nasıl yapacaksın? Yazmış iki cümle altına, “Masalar kuracağız, insanlarla görüşeceğiz” onlar bir kentsel dönüşüm değil, yerinde dönüşüm. Daha onun tanımını bile bilmeyen ve insanlara bu şekilde söylemlerle başlayan bir güruhun ileride burada nasıl bir kentsel dönüşümde başarılı olacağını hayretle izliyoruz. Kentsel dönüşüm projesinin Keçiören açısından başarıya ulaşabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ortak bir çalışma yapmak zorunluluğu vardır. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kaçıracağınız kentsel dönüşüm başarıya ulaşamaz" sözlerini kullandı.

"Keçiören için doğru düzgün bir şey üretmediler"

Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan, “Geçmişte, ilk dönem itibariyle Turgut başkan burada hizmetler yapmış. Bakın kim hizmet yapmışsa Allah hepsinden razı olsun, kim çivi çakmışsa Allah razı olsun. Ama daha sonrasında bir şeyler üretememişler. Sadece caddede, sokakta selam vermeyle buranın sorunlarını çözemezsiniz. 30 yıl aynı zihniyet gelmiş, 30 yıl aynı zihniyet devam etmiş. Ortada 200 metre çapında kale, kule, şelale, başka bir şey ben göremiyorum. Gören varsa da söyleyin. Eser belediyeciliği dedikleri de bunlar olsa gerek" dedi.

'Ben Keçiören Adayıyım'

Özarslan," Turgut Altınok ülkücü Türk milliyetçi geleneğinden geliyor. Şahsım da o gelenekten geliyor. Zaten ne hikmetse ben nereye gitsem, beni rakibim Zafer Çoktan’la kıyas edeni görmedim şu ana kadar. Herkes ne hikmetse Turgut Altınok’la beni kıyas ediyor, onu da anlamış değilim. Artık Turgut Altınok burada yok. Zafer Çoktan’la şahsım ne eğitim noktasında, ne bilgi birikim noktasında, ne kamu hizmeti noktasında, ne geçmişten günümüze kadar devlette yaptığım, halka yaptığım hizmetler noktasında, hiçbir noktada kıyas görmedim. Gerçekten de görmedim, hep Turgut beyle kıyaslandım. Ben sanki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıymışım gibi" ifadelerini kullandı.

'İftira Atıyor'

Özarslan," Cengiz Topel İşini gücünü bırakıp televizyon televizyon gezerek iftira atıyor, yalan söylüyor. Ben üzülüyorum. O partiyi (İYİ Parti) biz ne emeklerle kurduk. İYİ Parti'nin mevcut durumuna üzülüyorum. Orada çok kıymetli ağabeylerim, ülküdaşlarım var. Onların da kendi içlerinde anket yapın yüzde 99'u rahatsızdır. Açık açık AK Parti'ye destek sağlama amacı içinde. Biz ona sadece gülüyoruz. Allah İYİ Parti'nin yardımcısı olsun" dedi.

'Yöneticilerimiz ile uyum içinde çalışiyoruz"

Seçim çalışmaları sırasında Yavaş'ın gücünü arkasında hissettiğini belirterek Yavaş'ın kefaletinin kendisinde olduğunu söyleyen Özarslan, CHP Genel Merkez yöneticileri, il ve ilçe yöneticilerinin de çok büyük gayretle çalıştığını ve uyum içinde olduklarını belirtti. AK Parti ve MHP'den de üstü örtük destek aldıklarını kaydeden Özarslan, 1 Nisan'da kesin kazanacaklarını ifade etti ve "Keçiören doktora tez konusu olacak" dedi.