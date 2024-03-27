Yunus sahile vurdu

Kocaeli Karamürsel ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında vatandaşlar, deniz kıyısında hareketsiz haldeki yunusu görüp, oltayla karaya çıkardı. Göz çevresinin yanında bulunan mermi benzeri delik nedeniyle yunusun silahla vurulmuş olabileceği iddia edildi. Karaya çıkarılan yunusu video ile kaydeden kişinin "Vurmuşlar abi, vurmuşlar" dediği görüntülere yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.