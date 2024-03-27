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Yunus sahile vurdu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurulduğu üzerinde durulan ölü yunus, sahile vurdu.

Yunus sahile vurdu mask
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Kocaeli Karamürsel ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında vatandaşlar, deniz kıyısında hareketsiz haldeki yunusu görüp, oltayla karaya çıkardı. Göz çevresinin yanında bulunan mermi benzeri delik nedeniyle yunusun silahla vurulmuş olabileceği iddia edildi. Karaya çıkarılan yunusu video ile kaydeden kişinin "Vurmuşlar abi, vurmuşlar" dediği görüntülere yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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27 Mar 2024 - 11:28 DHA Kocaeli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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