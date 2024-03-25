Sahte avukat, eski sevgilisine özenmiş

Adana’da sahte kimliği ve cübbesiyle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı belirlenerek tutuklanan Betül Sayıcı’nın (37), Adana’nın yanı sıra farklı kentlerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Lise mezunu olan ve hukuk fakültesini 3’üncü sınıftan terk ettiğini ileri süren Sayıcı’nın 7 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydının olduğu bildirildi. Sayıcı’nın uzun yıllar dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine polis mağdurlara yönelik araştırmasını sürdürüyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından başka kentlerden yaşayan mağdurların sahte avukat hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.

GERÇEK AVUKATLAR POLİSE TEPKİ GÖSTERMİŞ

Betül Sayıcı'ya Adana Adliyesi'nde gözaltı işlemi yapan polislere, gerçek avukatların, "Meslektaşımızı bu şekilde gözaltına alamazsınız?" diye tepki gösterdiği de ortaya çıktı. Meslektaş dayanışmasıyla Sayıcı'ya sahip çıkmaya çalışan gerçek avukatların polisler tarafından güçlükle ikna edildiği de kaydedildi.