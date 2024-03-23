Rusya’da ölü sayısı 60’ın üzerinde

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova bölgesinde bulunan Krasnogorsk'taki Crocus Konser Salonu’nda dün Picnic müzik grubunun konseri sırasında meydana gelen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 60’ın üzerinde olduğunu açıkladı. Aralarında çocukların da bulunduğu 100’den fazla kişinin ise başkent Moskova’daki hastanelerde tedavi altında olduğu belirtildi. Acil Durumlar Bakanlığı, saldırıyla birlikte başlayan yangına 130 ekibin gece boyunca müdahale ettiğini vurguladı. Moskova Bölgesi sağlık yetkilileri, yaralıların hangi hastanelerde tedavi gördüğüne dair isim listesi yayınladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.