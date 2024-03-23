23 Mar 2024 - 09:53- Dünya G:

Rusya’da ölü sayısı 60’ın üzerinde

Rusya’nın Moskova bölgesindeki Crocus Konser Salonu’nda dün akşam meydana gelen terör saldırısında ölü sayısının 60’ın üzerinde olduğu, yaralı sayısının ise 100’ün üzerinde olduğu açıklandı.

Rusya’da ölü sayısı 60’ın üzerinde
Rusya’da ölü sayısı 60’ın üzerinde
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova bölgesinde bulunan Krasnogorsk'taki Crocus Konser Salonu’nda dün Picnic müzik grubunun konseri sırasında meydana gelen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 60’ın üzerinde olduğunu açıkladı. Aralarında çocukların da bulunduğu 100’den fazla kişinin ise başkent Moskova’daki hastanelerde tedavi altında olduğu belirtildi. Acil Durumlar Bakanlığı, saldırıyla birlikte başlayan yangına 130 ekibin gece boyunca müdahale ettiğini vurguladı. Moskova Bölgesi sağlık yetkilileri, yaralıların hangi hastanelerde tedavi gördüğüne dair isim listesi yayınladı.

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23 Mar 2024 - 09:53 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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