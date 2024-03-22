- Asayiş

Halı sahada kalp krizi sonrası öldü

Gümüşhane’de, halı saha maçında kalp krizi geçiren 3 çocuk babası İbrahim Sağırkaya (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sağırkaya’nın fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Halı sahada kalp krizi sonrası öldü mask
Halı sahada kalp krizi sonrası öldü
Halı sahada kalp krizi sonrası öldü
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Üç çocuk babası İbrahim Sağırkaya, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaparken fenalaşıp zemine düştü. Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündükleri Sağırkaya'nın uzun süre hareketsiz olduğunu fark edip, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sahaya gelen sağlık görevlilerinin, kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Sağırkaya, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Sağırkaya’nın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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22 Mar 2024 - 13:37 DHA Gümüşhane- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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