Halı sahada kalp krizi sonrası öldü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Üç çocuk babası İbrahim Sağırkaya, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaparken fenalaşıp zemine düştü. Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündükleri Sağırkaya'nın uzun süre hareketsiz olduğunu fark edip, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sahaya gelen sağlık görevlilerinin, kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Sağırkaya, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Sağırkaya’nın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.