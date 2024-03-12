“Afetler hayatımızın her anında var”

"KBRN alanındaki güncel konuları tartışmak, deneyimlerini paylaşmak ve iş birliğini artırmak amacıyla düzenlenen sempozyum, ayrıca 'yaşatmak için yaşamayı' öğretme bilincini yerleştirmeyi hedefliyor.

Kuş gribinden COVİD-19’a, Hiroşima’dan Halepçe Katliamına kadar afetler, alanında duayen isimler tarafından konuşuldu. Sağlık alanında önemli görevler üstlenen hemşirelere ve KBRN alanına ilgi duyanlara yönelik düzenlenen sempozyuma AFAD ve Kızılay Ekipleri de katıldı. Afet durumlarını simüle etmek adına Kızılay çorba dağıtırken, hemşirelik bölümü öğrencileri de KBRN koruyucu ekipmanlarını giyerek afet durumunda nasıl davranacaklarını deneyimlediler.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özcan Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan sempozyuma, Millî Savunma Bakanlığı KBRN Savunma Daire Başkanı Dr. Burçak Çabuk, Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. Levent Kenar, Prof. Dr. Mesut Ortatatlı, Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi’nden Osman Türk, İspanya Jaen Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Christina Alverez Garcia ve Japonya Hiroşima Üniversitesinden Dr. Mayimu Kako gibi önemli isimler sunumlarıyla katkı sağladı.

'Yerli ve milli ekipmanlarımız var'

KBRN konusunda Türkiye’nin yaptığı çalışmaları, yerli ve milli ekipanları katılımcılara anlatan Millî Savunma Bakanlığı KBRN Savunma Daire Başkanı Dr. Burçak Çabuk, “Yaptıkları tatbikatların videosunu katılımcılara izleterek insan kaynaklı afet durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi. Türkiye açısından tehdit oluşturan durumları da gündeme getiren Burçak Çabuk, Erzincan İliç maden kazası hakkında da açıklama yaptı. Yaşanan bu kaza ile ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önderliğinde çalışmaların yapıldığının altını çizdi. Her alanda olduğu gibi KBRN konusunda da yerli ve milli ekipmanların üretiminin yapıldığını vurguladı.

“Afetler hayatımızın her anında var”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu “Afetler hayatımızın her anında var. Hazırlıklı olmalı, tedbiri elden bırakmamalıyız. Afet derken sadece doğa kaynaklı afetleri değil, insan kaynaklı afetleri de dikkate almalıyız. Sağlık hizmetlerinde afet anında aksama olmaması çok önemli. Bu konuda her birimde gerekli bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır” dedi ve özellikle afetlerin gerçeğimiz olduğunu vurguladı.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi-Afet Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özcan Erdoğan “Günümüzde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olayların potansiyel tehditleri giderek artıyor ve bu tür olayların etkileri ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Afet durumlarında sağlık bakım hizmetlerine acil ve kesintisiz olarak ihtiyaç olduğundan tüm sağlık personeline ve özellikle hemşirelere önemli görevler düşmektedir. KBRN durumunda eğitimin önemi büyük. KBRN müdahalesinde özellikle doğru bir koordinasyon için komuta merkezinde görev alacak personelin ve 112’de görev yapan sağlık çalışanlarının eğitimi ile işe başlanması gerekiyor.”

Ulusal ve uluslararası alandaki, KBRN olaylarına aktif olarak müdahale eden profesyonelleri, akademisyenleri, kamu kurumlarını, sivil toplum örgütlerini, idarecileri, hemşireleri ve öğrencileri bir araya getirerek, güncel konuların tartışıldığı, deneyimlerin paylaşıldığı II. Bezmialem Uluslararası Afet Hemşireliği Sempozyumu, KBRN Risk Yönetimi ve Savunma, Kimyasal Ajanlar ve Yönetimi, Biyolojik Ajanlar ve Yönetimi ile Radyolojik ve Nükleer Ajanlar ve Yönetimi olmak üzere dört oturumda gerçekleşti.