Cinnet getiren koca, eşini öldürüp intihar etti

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Uğur Mumcu mahallesi 5792 sokakta iki katlı evin en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Tamer Yurtkal, Zahide Yurtkal'ın oturduğu eve geldi. Tamer Yurtkal ile eşi Zahide Yurtkal arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu Tamer Yurtkal yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Zahide Yurtkal'a ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Zahide Yurtkal'ın göğsüne ve kavga sırasında evde bulunan çiftin çocuklarından S.Y. adlı genç kızın koluna isabet etti.

BALKONA KAÇIP ‘KURTARIN BİZİ’ DİYE YARDIM İSTEDİ

Zahide Yurtkal kanlar içerisinde yere yığılırken, kolundan yaralanan S.Y. ise balkona kaçarak, 'Kurtarın bizi' diye komşularından yardım istedi. Bu sırada Tamer Yurtkal, pompalı tüfeği göğsüne dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Tamer ve Zahide Yurtkal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kolundan yaralanan S.Y. ise ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada çiftin 14 yaşındaki oğullarının da evde olduğu ve olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

EVDE İNCELEME YAPILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri ise evde inceleme yaptı. Zahide ve Tamer Yurtkal'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tamer Yurtkal'ın kasten yaralama, tehdit ve suç eşyasını satın alma gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.