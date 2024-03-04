Ataşehir'de yakıt tankeri patladı

İstanbul Ataşehir'de yakıt tankerinde kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın meydana gelmiştir. İlk bilgilere göre olayda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştır. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir" denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.