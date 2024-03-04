Ataşehir'de yakıt tankeri patladı

İstanbul Ataşehir'de yakıt tankerinde kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın meydana gelmiştir. İlk bilgilere göre olayda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştır. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir" denildi.