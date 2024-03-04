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‘Evlenmediği için çocuğumu aldırdım’ sözlerine isyan

Ümit Sayın, 18 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Zeynep Dizdar'ın "Ümit Sayın'dan hamile kaldım ve evlenmediği için çocuğumu aldırdım" şeklindeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Şarkıcı, "Bu açıklamaları son derece uygun olmayan buluyorum. 18 yıldır hayatımda değil, artık geride kalsın. Şu an eşimle ve çocuğumla çok mutluyum" dedi.

‘Evlenmediği için çocuğumu aldırdım’ sözlerine isyan mask

Ümit Sayın, eski aşkı Zeynep Dizdar'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaları bir programda değerlendirdi. Ünlü şarkıcı, kendisinden hamile kaldığını ve evlenmedikleri için çocuğunu aldırdığını itiraf eden Dizdar'a sert tepki gösterdi:

"Bu açıklamaları son derece uygun bulmuyorum. Çünkü 18 yıldır hayatımda Eda Hanım (Modoğlu) var. 3 yaşında bir çocuğumuz var, böyle şeyler söylemek ayıp."

Zeynep Dizdar’ın evlenmek üzereyken kendisini terk ettiğini açıkladı ve şu cümleleri kullandı; “Evlilik hazırlıkları yaparken ‘başkasına âşık oldum’ diye beni terk eden kendisi. O dönem 61 kiloya düştüm. Beni o karanlığın içinden şimdiki eşim çıkardı. 18 yıldır hayatımda değil, artık yakamdan düşsün. Eşimle ve çocuğumla çok mutluyum. Rahatsız edilmek istemiyorum.”

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04 Mar 2024 - 11:35 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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