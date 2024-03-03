Mansur Yavaş Dostlar Konağı'nda

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ( ABB) Mansur Yavaş, 9 yıldır Ankara'nın Sincan İlçesinde faaliyet gösteren ve Ankara müzik kültürünü yaşatan Dostlar Konağı'nda gençler ile bir araya gelerek, güzel anlara imza attı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş gençler ile eğlendiği o anları sosyal medya hesabından paylaşarak; "Ankara mahalle kültürünü yaşatmak için 9 yıldır faaliyet gösteren Dostlar Konağı’nda genç hemşehrilerimizle ile bir araya geldik. Daha konforlu ve geniş bir mekanı hak ediyorlar." dedi
Ankara mahalle kültürünü yaşatmak için 9 yıldır faaliyet gösteren Dostlar Konağı’nda genç hemşehrilerimizle ile bir araya geldik. ??
Daha konforlu ve geniş bir mekanı hak ediyorlar. ? pic.twitter.com/uwONZw9rYv
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 3, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.