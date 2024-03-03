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Mansur Yavaş Dostlar Konağı'nda

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Ankara'nın meşhur yeri Dostlar Konağı'nda gençler ile bir araya geldi.

Mansur Yavaş Dostlar Konağı'nda mask

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ( ABB) Mansur Yavaş, 9 yıldır Ankara'nın Sincan İlçesinde faaliyet gösteren ve Ankara müzik kültürünü yaşatan Dostlar Konağı'nda gençler ile bir araya gelerek, güzel anlara imza attı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş gençler ile eğlendiği o anları sosyal medya hesabından paylaşarak; "Ankara mahalle kültürünü yaşatmak için 9 yıldır faaliyet gösteren Dostlar Konağı’nda genç hemşehrilerimizle ile bir araya geldik. Daha konforlu ve geniş bir mekanı hak ediyorlar." dedi

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03 Mar 2024 - 10:37 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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