Mansur Yavaş Dostlar Konağı'nda

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ( ABB) Mansur Yavaş, 9 yıldır Ankara'nın Sincan İlçesinde faaliyet gösteren ve Ankara müzik kültürünü yaşatan Dostlar Konağı'nda gençler ile bir araya gelerek, güzel anlara imza attı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş gençler ile eğlendiği o anları sosyal medya hesabından paylaşarak; "Ankara mahalle kültürünü yaşatmak için 9 yıldır faaliyet gösteren Dostlar Konağı’nda genç hemşehrilerimizle ile bir araya geldik. Daha konforlu ve geniş bir mekanı hak ediyorlar." dedi