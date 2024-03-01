Seçmenler 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan ve meclis üyeliklerinin yanı sıra muhtarlık için de oy kullanacak. Böylece muhtarlar da saha çıkmaya başladı. Ankara Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi’nde muhtar adayı bolluğu yaşanıyor.

Birlik Mahallesi’nde muhtar adayının çok sayıda olması ise mahallelerde tatlı bir rekabeti ortaya çıkarıyor. Tanıtım yarışına giren adaylar, ev ev dolaşarak mahalle halkından destek bekliyor. Adeta gece-gündüz demeden sahada olan adaylar, hayalini kurdukları muhtarlığa seçilerek çok sevdikleri mahallelerine hizmet etmek istiyor. Adayların kendilerini tanıtmanın en iyi yönetimi olarak pazar yerlerini tercih ediyorlar. Bastırdıkları broşürle, pazar alışverişi yapanlara muhtar seçildiği takdirde neler yapacağını anlatıyorlar.

BİRLİK’TE 12 ADAY VAR

Birlik Mahallesi’nin mevcut muhtarı Hülya Ateş’in CHP’den Çankaya Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu bu nedenle aday olmayacağını açıklamasıyla 31 Mart’ta boşalacak koltuğa şu anda 12 muhtar adayı talip. Birlik Mahallesinde muhtarlık için 6’sı kadın, 6’sı erkek yarışıyor.

Birlik Mahallesi muhtar adayı Sema Öznalbant Atalay, her hafta perşembe günleri kurulan pazar yerinde vatandaşlara seçim broşürlerini dağıtırken yaptığımız görüşmede, 26 yıldan bu yana Birlik Mahallesinde yaşadığını ve mahalleye hizmet etmek amacıyla muhtar aday olduğunu belirterek “Birlik Mahallesi yeni kurulan ve gelişmiş bir bölge olmasına karşın bir çok eksikleri var. Örneğin çocuklarımız için yeterince parklar ve spor sahalar yok. Daha başka eksiklikler var. Onları tamamlamak için adayım” diye konuştu.

SİZDEN BİRİYİM

Görüştüğümüz diğer muhtar adayı Veysel Türkoğlu da “sizden biriyim” sloganıyla Birlik Mahallesi halkında oy istiyor. Veysel Türkoğlu “ 26 yıldan beri Birlik Mahallesinde esnaflık yapmaktayım. Mahalleme daha fazla hizmet etmek için aday oldum” diyor.