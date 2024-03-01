- Siyaset

Birlik mahallesi’nde muhtar adayı bolluğu

Ankara Çankaya Birlik Mahallesi’de 12 muhtar adayı yarışıyor. Muhtar adayları kendilerini tanıtmak için pazar yerlerini tercih ediyorlar.

Birlik mahallesi’nde muhtar adayı bolluğu mask

Seçmenler 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan ve meclis üyeliklerinin yanı sıra muhtarlık için de oy kullanacak. Böylece muhtarlar da saha çıkmaya başladı. Ankara Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi’nde  muhtar adayı bolluğu yaşanıyor.

Birlik Mahallesi’nde muhtar adayının çok sayıda olması ise mahallelerde tatlı bir rekabeti ortaya çıkarıyor. Tanıtım yarışına giren adaylar, ev ev dolaşarak mahalle halkından destek bekliyor. Adeta gece-gündüz demeden sahada olan adaylar, hayalini kurdukları muhtarlığa seçilerek çok sevdikleri mahallelerine hizmet etmek istiyor. Adayların kendilerini tanıtmanın en iyi yönetimi olarak pazar yerlerini tercih ediyorlar. Bastırdıkları broşürle, pazar alışverişi yapanlara muhtar seçildiği takdirde neler yapacağını anlatıyorlar.

 BİRLİK’TE 12  ADAY VAR

Birlik Mahallesi’nin mevcut muhtarı Hülya Ateş’in CHP’den  Çankaya Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu bu nedenle aday olmayacağını açıklamasıyla 31 Mart’ta boşalacak koltuğa şu anda 12 muhtar adayı talip. Birlik Mahallesinde muhtarlık için 6’sı kadın, 6’sı erkek yarışıyor.

Birlik Mahallesi muhtar adayı Sema Öznalbant Atalay, her hafta  perşembe günleri kurulan pazar yerinde vatandaşlara seçim broşürlerini dağıtırken yaptığımız görüşmede,  26 yıldan bu yana Birlik Mahallesinde yaşadığını ve mahalleye hizmet etmek amacıyla muhtar aday olduğunu belirterek “Birlik Mahallesi yeni kurulan ve gelişmiş bir bölge olmasına karşın bir çok eksikleri  var. Örneğin çocuklarımız için  yeterince parklar ve spor sahalar yok. Daha başka eksiklikler var. Onları tamamlamak için adayım” diye konuştu.

 SİZDEN BİRİYİM

Görüştüğümüz diğer muhtar adayı Veysel Türkoğlu da “sizden biriyim” sloganıyla  Birlik Mahallesi halkında oy istiyor. Veysel Türkoğlu “ 26 yıldan beri Birlik Mahallesinde esnaflık yapmaktayım. Mahalleme daha fazla  hizmet etmek için aday oldum” diyor.

 

Birlik mahallesi’nde muhtar adayı bolluğu
Birlik mahallesi’nde muhtar adayı bolluğu

 

Birlik mahallesi’nde muhtar adayı bolluğu

 

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01 Mar 2024 - 15:42 Ankara/ Çankaya- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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