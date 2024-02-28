- Asayiş

Sobayı yakmaya çalışırken, öldü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Mehmet Uluca (68), sobayı yakmaya çalışırken kullandığı yanıcı maddenin parlaması sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Sobayı yakmaya çalışırken, öldü mask
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Mehmet Uluca (68)  sobayı yakmaya çalışırken, yangın çıktı. Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Köst Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Uluca, yalnız yaşadığı evinde sobaya yanıcı madde dökerek tutuşturmaya çalıştı. Yanıcı maddenin parlaması sonucu yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin arasında kalıp ağır yaralanan Uluca, evden çıkarılarak, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KURTARILAMADI

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mehmet Uluca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Uluca'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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28 Şub 2024 - 02:59 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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