Sobayı yakmaya çalışırken, öldü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Mehmet Uluca (68) sobayı yakmaya çalışırken, yangın çıktı. Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Köst Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Uluca, yalnız yaşadığı evinde sobaya yanıcı madde dökerek tutuşturmaya çalıştı. Yanıcı maddenin parlaması sonucu yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin arasında kalıp ağır yaralanan Uluca, evden çıkarılarak, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KURTARILAMADI
Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mehmet Uluca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Uluca'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.