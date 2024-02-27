Burçin Terzioğlu Sevgilisinden Ayrıldı

Uzun yıllardır başarılı performanslarıyla dikkat çeken sevilen oyuncu Burçin Terzioğlu, bu kez özel hayatıyla manşetlere taşındı. Oyuncu, 4 yıldır özel bir ilişki sürdürdüğü sevgilisiyle yollarını ayırdı.
Muhabir Online'ın aktardığı habere göre, Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu, uzun yıllardır ilişkilerini medyadan uzak tutmayı tercih ediyordu. Geçtiğimiz aylarda evlilik haberleri çıkan çift, bir süre önce alınan ani bir kararla ilişkilerini sonlandırdı. İkilinin ayrılık sebebi henüz açıklanmadı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.