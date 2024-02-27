Burçin Terzioğlu Sevgilisinden Ayrıldı

Uzun yıllardır başarılı performanslarıyla dikkat çeken sevilen oyuncu Burçin Terzioğlu, bu kez özel hayatıyla manşetlere taşındı. Oyuncu, 4 yıldır özel bir ilişki sürdürdüğü sevgilisiyle yollarını ayırdı.

Muhabir Online'ın aktardığı habere göre, Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu, uzun yıllardır ilişkilerini medyadan uzak tutmayı tercih ediyordu. Geçtiğimiz aylarda evlilik haberleri çıkan çift, bir süre önce alınan ani bir kararla ilişkilerini sonlandırdı. İkilinin ayrılık sebebi henüz açıklanmadı.