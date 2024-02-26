Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, istifa etti

Filistin Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Iştiyye’nin şu ifadeleri yer aldı:
“Filistinliler arasında ulusal temele, geniş katılıma dayalı bir uzlaşmaya duyulan acil ihtiyacı dikkate alan yeni bir hükümet ve siyasi düzenlemeler gerekiyor. Bu nedenle hükümetin istifasını Sayın Başkanın emrine sunuyorum.”
Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Abbas tarafından 14 Nisan 2019’da Rami Hamdallah’ın yerine Başbakan olarak atanmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.