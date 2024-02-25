Bebeklerde göz sulanmasına dikkat!

Gözler ve gözler için önemli olan çevre dokular, bebek henüz anne karnındayken gelişmeye başlarlar. Doğuma kadar da gelişimlerini büyük bir hız ile sürdürürler. Böylece bebek dünyaya geldiğinde çevresini görebilir ve ebeveynlerini tanıyabilir. Bazı bebeklerde, doğumsal sebeplerden gözyaşı kanalları tıkalı olur. Bu da gözlerin sulanmasına ve yaşarmasına neden olur. Bebeklerde göz sulanması veya göz yaşarması olarak bilinen sorun, alerji gibi etmenler nedeniyle de meydana gelebilmektedir. Bebeklerde göz sulanması tedavisi, bu rahatsızlığın nedenlerini araştırmak ve bebeğin sağlıklı bir göz yapısına kavuşabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Bu tedavi, bir göz hastalıkları uzmanı tarafından yapılır.

Bebeklerde Göz Sulanması Nedir?

Bebeklerde göz sulanması, göz yaşı kanalı tıkanıklığı ve bazı doğumsal etmenler nedeniyle meydana gelebilen, rahatsız edici bir şikayettir. Gözyaşı kanalları, göz sıvılarının dolaşımını sağlayan özel yapılardır. Bu yapılar sayesinde gözyaşı gibi sıvılar burun bölgesine akabilir ve böylece göz sıvılarının dolaşımı sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilir. Eğer bu kanallar tıkanırsa bahsi geçen sıvıların dolaşımı ideal bir şekilde gerçekleşemez, gözyaşı gibi sıvılar sık sık gözden gelir ve göz sulanması durumu ortaya çıkar.

Bebeklerde göz sulanması, gözlerden birinin mi yoksa ikisinin birden mi etkilendiğine göre farklı nedenlerden meydana gelebilmektedir. Gözlerden her ikisi de sık sık sulanıyorsa gözyaşı kanallarının tıkalı olduğundan şüphe edilir. Tek gözde meydana gelen sulanmalarda ise göze yabancı cisim kaçmış olabilir. Eğer göz sulanmasına göz ovuşturma ve göz kaşıntısı gibi durumlar da eşlik ediyorsa alerjik bir hastalık söz konusu olabilir. Bebeklerde göz sulanması nedenleri, göz hastalıkları doktorları tarafından gerçekleştirilen özel tanılama uygulamaları ile teşhis edilebilmektedir.

Bebeklerde Göz Sulanması Belirtileri Nelerdir?

Göz sulanması bir hastalık değildir ve bu yüzden de herhangi bir belirtiye yol açmaz. Çoğu zaman başlı başına bir belirti olarak ortaya çıkar. Bununla birlikte bebeklerde göz sulanmasına yol açan etmenler, göz sulanmasına ek olarak farklı şikayetlere de yol açabilirler. Bu şikayetler arasında göz kızarıklığı ve gözde kaşıntı gibi belirtiler yer almaktadır.

Göz sulanması çoğu zaman esneme gibi durumlar sırasında veya alerjik hastalıklar nedeniyle ortaya çıkar. Ortaya çıkma nedenine göre de anında veya birkaç gün içerisinde tamamen kaybolabilir. Ancak bazı durumlarda ise göz sulanmasının nedeni, gözyaşı kanallarının tıkanmış olması ve gerektiği gibi çalışamamasıdır. Bu durumda göz sulanması uzun süre boyunca devam eder, bu yüzden gözyaşı kanallarının kendiliğinden açılması beklenmemeli ve bir göz hastalıkları doktoru ile görüşülmelidir.

Bebeklerde Göz Sulanması Tehlikeli Mi?

Bebeklerde göz sulanması çoğu zaman tehlikeli bir hastalık nedeniyle meydana gelmez. Bu yüzden endişelenmeye gerek yoktur. Ancak bebeğin rahatsızlık hissi duymaması, gözyaşı dolaşımının ideal bir şekilde gerçekleşmesi ve göz sağlığının korunması için bir göz doktoru ile görüşmekte yarar vardır.

Gözlerde çapaklanma, bebeklerde göz sulanmasına en sık eşlik eden şikayetlerden biridir. Bu şikayet de göz sulanması gibi genellikle gözyaşı kanallarının tıkanmış olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Göz sulanması ve hapşırma genellikle alerjik bir hastalık nedeniyle meydana gelir. Yine de kesin teşhisin sağlanması ve bebeğin deneyimlediği şikayetlerin sonlandırılması için bir göz hastalıkları uzmanı ile görüşülmelidir.