Çocuklara oyun sokağı

İstanbul Ümraniye Belediyesi tarafından 2 bin 464 metrekare alan üzerine yapılan Çocuk Oyun Sokağı ve Muhtarlık Binası, Başkan İsmet Yıldırım tarafından hizmete açıldı. Çocukların doyasıya eğlenmesi için çok amaçlı saha, halı saha ve çocuk oyun gruplarına kadar her detayın düşünüldüğü sokağın açılışında çocuklara mısır ve pamuk şeker ikramı da yapıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından Yamanevler Mahallesi'nde toplam 2 bin 464 metrekare trafiğe kapalı alana yapılan ve 354 metrekare yeşil alanı, 286 metrekare halı sahası, 286 metrekare çok amaçlı sahası ve 310 metrekare oyun alanıyla dikkat çeken çocuk oyun sokağı ve muhtarlık binası, düzenlenen törende kesilen kurdele ile hizmete açıldı. Çocuklara mısır ve pamuk şeker ikramı yapılan törene, İlçe Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı konuşmada, “Ümraniye bir başka, doğduğumuz, büyüdüğümüz bir yer. Çok şükür yine aday gösterildim ve seçim çalışmalarımıza başladık. Ümraniye büyüdü, köyken koskoca bir şehir oldu. 750 bin nüfusu var, hizmetler ağır ama eski Ümraniye'yi hatırladığımız da şimdi bir başka diyoruz" dedi.

"4.5 YILDIR İSTANBUL NADASA KALDI"

“4.5 yıldır İstanbul nadasa kaldı. Murat Kurum beyefendiyle inşallah İstanbul muradına erer ve hizmetlerimiz daha çok artar. Çünkü İstanbul'un ilçelerinde hizmetleri daha iyi bir noktaya getirmek için çok çalışmamız gerekiyor. Bu vesileyle Yamanevler mahalle sakinlerimize çocuk sokağı ve muhtarlık binamızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.