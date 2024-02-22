Fransa ve Çin istihbarat casuslarına gözaltı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kendini kamuoyunda sözde aktivist ve gazeteci olarak tanıtan Ahmed Katie'nin, Türkiye'deki siyasi partilerle irtibat kurmaya çalıştığı ve Türk devlet yetkililerinden sözde tehditler aldığını ileri sürdüğü belirlendi.

Katie'nin, kamuoyunda paylaşılmamış gizli bilgileri, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ile Türkiye'nin göç politikaları hakkında gerçek dışı bilgileri, Türkiye'yi Avrupa'da zor durumda bırakacak yalan bilgi ve belgeleri casusluk kapsamında temin ederek Fransız Dış İstihbarat Servisine ilettiği tespit edildi.

Yabancı medya kanallarında katıldığı canlı yayınlarda, "Suriyeli şahısların, Türkiye ile Suriye sınırında Türk askerleri tarafından öldürüldüğü", "Türkiye ile Yunanistan sınırında Türk sınır muhafızlarının 55 göçmeni Meriç Nehrine attığı", "Türkiye'nin mültecilere yönelik gözaltı merkezlerinde sözde işkence uyguladığı", "Suriyelilere Türkiye içerisinde baskı uygulandığı" gibi yalan ifadeler kullanan Katie'nin, Suriye'de hukuki süreçleri devam eden Suriyelilere sahte belge temin ederek pasaport sağladığı da saptandı.

İstanbul'da yaşayan ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğuna ailesiyle iltica talebinde bulunan Katie'ye, Fransa Dış İstihbarat Servisince siyasi iltica talebinin kabul edilmesi için Türkiye aleyhine askeri ve siyasi casusluk yapmasının teklif edildiği belirlendi.

Bu teklif doğrultusunda Katie'nin, Fransız istihbaratının direktifleriyle Türkiye'deki tüm faaliyetlerini, Paris merkezli sivil toplu kuruluşu Halep Dostları Topluluğu (Coliectif Amis d'Alep) yöneticileri üzerinden ilettiği belirlendi.

MİT tarafından takibe alınan ve bir yıl süreyle casusluk yaptığı deşifre edilen Katie'nin, Fransa'ya ilticaya hazırlanırken MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucunda, yurt dışına çıkmak üzereyken birlikte çalıştığı Hüsam Elnahar ve İbrahim Shewaish ile yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

- Çin istihbarat birimine bilgi aktaran 7 şüpheliye operasyon

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, topladıkları bilgileri Çin istihbarat birimiyle paylaştığı belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, çok sayıda dijital materyal, 11 bin 145 avro, 105 bin 713 dolar, 3 bin 410 riyal ve 14 bin 150 lira para, 2 ruhsatsız tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin, Türkiye'de yaşayan Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişilerin ileri gelenleri ve Türkiye'de faaliyet gösteren Sincan Uygur Özerk Bölgesi dernekleri ve kuruluşları hakkında topladıkları bilgi ve belgeleri Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat unsurlarına aktardıkları tespit edildi.