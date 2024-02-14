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Erzincan'a eylem amaçlı gidişe engel

Tunceli Valiliği, Erzincan’da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ile ilgili olarak, kentten bölgeye eylem için gidecek kişilerin ve araçlarının çıkışının 5 gün kısıtlandığını duyurdu. Kısıtlamaya rağmen bölgeye gitmek isteyen Tunceli İnsan Hakları Derneği (İHD) üyesi 4 kişi gözaltına alındı.

Erzincan'a eylem amaçlı gidişe engel mask
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Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ile ilgili olarak, olay yerine eylem ve etkinlik amacıyla gidecek olan kişilerin ve araçlarının kısıtlandığını duyurdu. Açıklamada, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesinde kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 14.02.2024 günü saat: 00.01’den 18.02.2024 günü saat: 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde kısıtlanması kararı alınmıştır” denildi.

Sütlüce kontrol noktasında valilik kısıtlamasına rağmen bölgeye gitmek isteyen Tunceli İHD şubesi üyesi 4 kişi gözaltına alındı.

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14 Şub 2024 - 12:38 DHA Tunceli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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