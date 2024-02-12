MKE Ankaragücü'nden VAR başvurusu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor maçında verilmediğini öne sürdükleri penaltı pozisyonuna ilişkin VAR kayıtlarının açıklanması amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracaklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "11 Şubat Pazar günü Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu, 90+4. dakikada gerçekleşen penaltı pozisyonundaki kararıyla maçın sonucuna doğrudan tesir etmiştir. Spor kamuoyunun tamamının penaltı olarak yorumladığı pozisyona ilişkin, yaklaşık 3 dakika süren VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik başvuru TFF'ye gerçekleştirilecektir. Süreçle ilgili, taraftarlarımız ve tüm spor kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.