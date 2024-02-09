Amazon'dan 14 Şubat kampanyası

Amazon.com.tr, çeşitli kategorilerden binlerce seçkin ürünü "Sevgililer Günü Fırsatları" kampanyasıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor; bu özel fırsatlar 14 Şubat'a kadar geçerli olacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya boyunca seçkin markaların yanı sıra ev aletlerinden elektronik ürünlere, kişisel bakımdan giyim ürünlerine kadar sevenleri mutlu edecek birçok ürün, büyük indirimlerle tüketicilerle buluşacak.
İndirim dönemi, farklı bütçe ve zevklere sahip tüketiciler için hediye alternatifleri sunacak. Amazon Prime üyeleri ise her kampanya döneminde olduğu gibi Sevgililer Günü fırsatları boyunca, minimum sepet tutarı olmaksızın geçerli alışverişlerinde, pazar günleri dahil, bedava ve hızlı teslimat ayrıcalığından faydalanabilecek.
Ayrıca seçili şehirlerdeki Prime üyeleri, "randevulu teslimat" ile siparişleri sırasında uygun saat ve tarihi seçerek, siparişlerini diledikleri zaman aralığında teslim alabilecek. Üyeler, satın aldıkları ürünlerin teslimatlarının, siparişi takip eden bir hafta boyunca kendileri için uygun bir zaman diliminde doğrudan adreslerine gerçekleştirilmesini de talep edebilecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.