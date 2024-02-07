Metal grubu Accept, konser için İstanbul'da

Bu yıl Nisan ayında yayınlayacaklarını duyurdukları yeni albümleri Humanoid'in turnesi kapsamında İstanbul'a gelecek olan Accept, KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.
1976 yılında Almanya'nın Solingen kentinde kurulduğundan bu yana heavy metalin temel taşlarından biri olan grubun 'Metal Heart' ve 'Restless & Wild' gibi klasik parçaları, dijital platformlarda da bir milyardan fazla dinlendi.
2010 senesinde de ülkemizde performans sergileyen Accept, 17 Ekim Perşembe günü Epifoni organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Konserin biletleri 12 Şubat Pazartesi günü satışa çıkacak.
Gökhan HEBEPCİ - İSTANBUL
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.