“Kızılay kaldırımları yaşayan kafelere dönüşecek”

Abbas SATIR

CHP Çankaya Belediye Başkan Başkan A. Adayı Bekir Ödemiş, Çankaya Kızılay Atatürk Bulvarı cephe iyileştirme kentsel tasarım projesi kapsamında Ankara’nın çehresinin tamamiyle değişeceğini, araç öncelikli bir Kızılay’dan yaya öncelikli Kızılay’a dönüşümü planladıklarını, Avrupa kent meydanlarında olduğu gibi Kızılay kaldırımları adeta yaşayan kafelere dönüşeceğini belirtti.

Sonsöz com.tr’ye açıklamalarda bulunan Bekir Ödemiş Atatürk Bulvarı’nda ‘Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi’ni başlatıldığını Proje kapsamında; Sıhhiye ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında yer alan 63 adet yapının cepheleri modernize edileceğini ve binalarda tek tip tabela uygulamasına geçileceğini ayrıca, Güvenpark, Zafer Parkı ve Zafer Meydanı da tarihi dokularına uygun şekilde yenileneceğini söyledi

ÜST GEÇİTLER KALDIRILACAK

Bekir Ödemiş, Ankara’nın en önemli ana arterlerinden biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında; Sıhhiye Hitit Güneşi Anıtı’ndan TBMM’ye kadar 10 hektarlık alanda yaya kaldırımlarından kent mobilyalarına, aydınlatma elemanlarından satış birimlerine kadar birçok unsur yeniden tasarlandığını, üst geçitlerin kaldırılacağını belirterek şunları söyledi :

“Atatürk Bulvarı aslında sıradan bir ticari aks olmaktan veya bir güzergâh olmaktan öte Cumhuriyetimizin açık hava müzesi niteliğindedir. Bu projeyle hem Türkiye'nin hem de Ankara’nın toplumsal belleğinde var olan Kızılay’ı eski günlerine yeniden dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Araç öncelikli bir Kızılay’dan yaya öncelikli Kızılay’a dönüşümü planlıyoruz. Avrupa kent meydanlarında olduğu gibi Kızılay kaldırımları adeta yaşayan kafelere dönüşecek. Burada alacağımız iyi neticeler de ikinci ve üçüncü etapları teşvik edecek.”