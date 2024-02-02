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Bakambu Real Betis'te

Galatasaray Kulübü, Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transfer olduğunu, oyuncunun yılda 5 milyon Euro net ücret alacağını ve ayrıca 5 milyon 50 bin Euro şarta bağlı bonuslar kazanabileceğini duyurdu.

Bakambu Real Betis'te mask
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Galatasaray, 32 yaşındaki oyuncu Cedric Bakambu'nun La Liga ekiplerinden Real Betis'e transfer olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cedric Bakambu’nun transferi konusunda Real Betis Balompie SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompie SAD, şirketimize net 5.000.000 Euro garanti ücret ile net 5.050.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜR

Sarı-kırmızılı kulüp, Real Betis ile anlaşmaya varan Bakambu'ya yayımladığı veda mesajıyla teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Cedric. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" denildi.

Bakambu, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 16 maça çıkarken takımına 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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02 Şub 2024 - 05:37 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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