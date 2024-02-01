Tarihte bugün; Bolu depremi!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) 1 Şubat 1944'de Bolu'da meydana gelen depremi unutmadı. AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.

AFAD'tan yapılan paylaşım şu şekilde; "01.02.1944’de Bolu-Gerede arasında, Ms=7.3 büyüklüğünde yıkıcı bir #deprem meydana gelmiştir. Doğuda Ilgaz'dan batıda Abant'a kadar uzanan geniş bir alan içinde çok büyük hasara neden olan depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz."

BOLU DEPREMİ HAKKINDA BİLGİLER

1944 Bolu-Gerede depremi 1 Şubat 1944 tarihinde yerel saat ile 05.22'de 7.4 Ms büyüklüğünde (tahmini) meydana gelen deprem. Mercalli şiddet ölçeğine göre en büyük şiddet IX–X (Şiddetli-Yoğun) olarak hissedildi. Depremde 3959 kişi hayatını kaybederken 20 binden fazla binada hasar oluştu.

Fotoğraf kaynak; Ajans Çerkeş