Tarihte bugün; Bolu depremi!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) 1 Şubat 1944'de Bolu'da meydana gelen depremi unutmadı. AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.
AFAD'tan yapılan paylaşım şu şekilde; "01.02.1944’de Bolu-Gerede arasında, Ms=7.3 büyüklüğünde yıkıcı bir #deprem meydana gelmiştir. Doğuda Ilgaz'dan batıda Abant'a kadar uzanan geniş bir alan içinde çok büyük hasara neden olan depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz."
BOLU DEPREMİ HAKKINDA BİLGİLER
1944 Bolu-Gerede depremi 1 Şubat 1944 tarihinde yerel saat ile 05.22'de 7.4 Ms büyüklüğünde (tahmini) meydana gelen deprem. Mercalli şiddet ölçeğine göre en büyük şiddet IX–X (Şiddetli-Yoğun) olarak hissedildi. Depremde 3959 kişi hayatını kaybederken 20 binden fazla binada hasar oluştu.
Fotoğraf kaynak; Ajans Çerkeş
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.