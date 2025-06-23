GONCAGÜL KONAŞ

Engelli hayvanların yaşam haklarına dikkat çekmek ve onları daha görünür kılmak amacıyla düzenlenen “Engelli Hayvanlar Farkındalık Defilesi” bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi. “Asıl zarafet merhamettir” temasıyla hayata geçirilen etkinlikte, 12 özel can podyumda güzellik elçileriyle birlikte yürüdü. Veteriner fizyoterapist Yağmur Denli’nin öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, izleyicilere hem duygusal anlar yaşatıldı hem de engelli hayvanlarla yaşamanın düşündüğümüz kadar zor olmadığı mesajı verildi.

“AMACIMIZ ENGELLİ HAYVANLARA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURMAK”

Veteriner fizyoterapist Yağmur Denli, etkinliğin amacına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Engelli hayvanlarla güzellerimizi podyumda buluşturuyoruz. Amacımız engelli hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak.” dedi.

Denli, bu hayvanlarla yaşamanın düşünüldüğü kadar zor olmadığını belirterek, “Onlarla yaşam standartları aslında korktuğumuz gibi zorlaşmıyor. Elbette özel bakım istiyorlar ama onlarla yaşamak çok daha keyifli olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Hayvanlarla birebir temasın önemine dikkat çeken Denli, “İnsanlar tatmadığı bir yemeği sevip sevmediğine karar veremez. Hayvanlarla temas da böyledir. Çoğu insan o duygunun ne olduğunu bilmiyor. Bu etkinlikte o teması kurmalarını sağlıyoruz.” dedi.

“DİLERİM KALPLERDEKİ ENGELLERİ HEP BİRLİKTE KALDIRABİLİRİZ”

Etkinliğin sloganına da değinen Denli, “Engeliniz kalmasın diyerek yola çıktık ama asıl vurgumuz ‘asıl zarafet merhamettir’ oldu. Dilerim kalplerdeki engelleri hep birlikte kaldırabiliriz.” diye konuştu.

Bu yılki etkinlikte 12 engelli hayvanın podyuma çıktığını belirten Denli, “Çok sayıda hayvanı bir araya getiremiyoruz çünkü onların da konforunu düşünmek zorundayız. Bugün podyumda 12 engelli hayvanımız yer aldı.” ifadelerini kullandı.

Hayvanların engel türlerine ilişkin bilgi de veren Denli, “Kimisi üç bacaklı, kimisi görme veya işitme engelli. Bazıları felçli. Trafik kazası, hastalık, insan şiddeti ya da yaşlılık gibi birçok sebepten dolayı bu hale geliyorlar.” dedi.

“BAŞLARDA ÇOK ZORLANDIM”

Yaşadığı duygusal sürece de değinen Denli, “Başlarda çok zorlandım. ‘Bu işi yapamayacağım galiba’ dediğim zamanlar oldu. Ama onların tekrar adım atmaya başladığını gördüğümde başka bir duyguyla tanıştım.” şeklinde konuştu.

Denli, bu süreçte profesyonel psikolojik destek aldığını da belirterek, “Bu kadar travma içinde olmak ekstra bir yük getiriyor. Hepsini birden taşımak mümkün olmuyor. Böyle zamanlarda psikolojik destek alıyorum.” dedi.

ÖZÇELİK: “ENGELLİ HAYVANLAR İÇİN ÇALIŞMAK ONUR VERİCİ”

Etkinliğin stilisti Abidin Özçelik ise yaptığı açıklamada, “Ankara doğumluyum. Sekiz yıldır defileler düzenliyorum. Bu alana ailemin desteğiyle yöneldim. Aslen müzisyendim. Müzik kulağımı stil çalışmalarına aktardım.” dedi.

Engelli hayvanlara yönelik böyle bir etkinlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Özçelik, “Böyle bir etkinliğe öncülük etmek gurur ve onur verici. Engelli hayvanların görünmeyen tarafını gündeme taşımak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“POZİTİFLİK BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİ”

Etkinliğin detaylarına ilişkin bilgi veren Özçelik, “Kızlarımız rengârenk kıyafetlerle sahneye çıkacak, ardından engelli hayvanlarımızla birlikte yürüyecekler. Canlı müzik performansı ve DJ gösterisi de olacak. Ünlü modacılarımız ve makyaj uzmanlarımız da bizimle.” dedi.Manken seçiminde pozitif enerjinin öncelikli olduğunu belirten Özçelik, “Modellik yarışmalarımızda genellikle 1.70 boyun üzerini tercih ederiz. Ama güzellik yarışmalarında boy ya da kilo önemli değil, pozitiflik bizim için öncelikli.” diye konuştu.

Etkinlik vesilesiyle topluma bir mesaj vermek istediğini belirten Özçelik, “Karşılıklı diyaloglardan vazgeçmeyin. Kulaklarınızı açın. Birbirimizi duyalım.” ifadelerini kullandı.

ZARAFETİN VE MERHAMETİN BULUŞTUĞU PODYUM

“Asıl zarafet merhamettir” sloganıyla gerçekleşen defile, izleyicilere hem duygusal hem de bilinçlendirici anlar yaşattı. Engellerin değil, sevginin ve farkındalığın öne çıktığı etkinlikte podyuma çıkan her adım, engelli hayvanlar için yeni bir umut taşıdı.