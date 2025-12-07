CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, ekonomik krizin geldiği boyutları anlatırken, yaşanan tabloyu “masal değil, Türkiye gerçeği” sözleriyle değerlendirdi.

Fethi Gürer, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonominin iyi gittiğini söylüyor ama işçi, çiftçi, esnaf, emekli bu iyi gidişi göremiyor. Hatta sanayici bile konkordato kıskacında. Vatandaşın güvercinine dahi haciz geldi” diyerek mevcut tabloyu rakamlarla ortaya koydu.

“EKONOMİ VATANDAŞI TÜKETİYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, icra dairelerindeki dosya sayısının ulaştığı boyutun ekonominin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirterek, “İcra dairelerinde derdest durumda olan dosya sayısı 24 milyon 769 bin 227’ye ulaştı. Bir yıl önce bu sayı 22 milyon 912 bindi. İcra dosyaları milyon milyon artıyor. Ailelerin, vatandaşların yaşam mücadelesinin ne kadar ağırlaştığının göstergesi bu,” diye konuştu. Aynı dönemde icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının da bir yıl içinde 8 milyon 529 binden 9 milyon 698 bine çıktığını söyleyen Gürer, toplumun borç yükünün artık taşınamaz hale geldiğini vurguladı.

“EVDEKİ GÜVERCİNE HACİZ”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in en dikkat çekici vurgularından biri ise Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşanan olay oldu. Bir vatandaşın güvercinlerine, özel bir banka tarafından borç nedeniyle haciz uygulanmasını “ekonomik çöküşün sembolü” olarak nitelendirdi. “Vatandaşın evinde haczedilecek bir şey bulamayınca güvercinlerine haciz uygulandı. Dumanlı, beyaz, Arap, deve tüylü güvercinler… Hepsi tek tek değer biçilip satış listesine konuldu. Resmi kayıtlarla sabit. Haciz artık güvercine kadar indi.”

Gürer, dumanlı güvercinlere 2.700 lira, deve tüylü güvercinlere ise 6.000 liraya kadar değer biçildiğini hatırlatarak, “Ekonominin vatandaşı nasıl tükettiğinin en somut göstergesi bu” dedi.