Yerel saatle sabah 06.00’da başlayan oy verme işlemleri sona erdi ve sandıkların yüzde 95,11’i sayıldı.

Lee Jae-myung: %48,90

Kim Moon-soo (PPP): %41,93

Yaklaşık 44 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, halk yoğun ilgi gösterdi. Yeni başkan, geçiş süreci olmadan bugün yemin ederek göreve başlayacak.

Rakibi Kim Moon-soo Yenilgiyi Kabul Etti

İktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin adayı Kim Moon-soo, basına yaptığı açıklamada mağlubiyetini kabul ederek, "Seçilen aday Lee Jae-myung’u tebrik ediyorum" dedi.

Lee Jae-myung Kimdir?

Lee Jae-myung, Demokratik Parti’nin (DP) adayı ve Güney Kore siyasetinde uzun yıllardır aktif.

2010-2018: Seongnam Belediye Başkanı

2018-2021: Gyeonggi Eyaleti Valisi

Görev yaptığı süre boyunca gençlere finansal destek, ücretsiz okul üniforması, sosyal refah programları gibi halk odaklı politikalarıyla dikkat çekti.

2022 seçimlerinde az farkla kaybettiği başkanlık koltuğunu bu kez kazanan Lee, ülkesinde önemli bir değişimi temsil ediyor.

Suikast Girişimi ve Azil Süreci

Lee, Ocak 2024’te bir etkinlikte boynundan bıçaklanarak suikasta uğramıştı. Olayı, siyasette nefretin sona ermesi için “bir uyanış noktası” olarak nitelendirmişti.

Seçimin düzenlenme nedeni ise, eski başkan Yoon Suk Yeol’un azledilmesi.

Yoon, 3 Aralık 2024’te ilan ettiği sıkıyönetim kararı ile büyük tepki toplamıştı.

14 Aralık’ta Meclis azil istemiyle oylama yaptı

4 Nisan’da Anayasa Mahkemesi, görevden alınmasına karar verdi

3 Haziran ise seçim tarihi olarak belirlendi