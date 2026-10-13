Geleneksel depresyon tablolarının aksine, bu durumu yaşayan bireyler genellikle yataktan çıkmakta zorlanmaz ya da sürekli gözyaşı dökmez. Aksine, dış dünyaya karşı son derece güçlü, neşeli veya işkolik bir profil çizebilirler. Ancak tahlillerde kaynağı bulunamayan ağrılar ve içsel huzursuzluklar beden tarafından yansıtılmaya devam eder. Peki, maskeli depresyon tam olarak nedir, kendisini hangi semptomlarla belli eder ve bu tablo karşısında ne yapmak gerekir?

Maskeli Depresyon Nedir?

Maskeli depresyon, bireyin yaşadığı yoğun psikolojik baskıyı, hüzün veya çaresizlik gibi belirgin duygusal tepkiler yerine fiziksel (somatik) rahatsızlıklar, aşırı mükemmeliyetçi tutumlar veya kontrolcü davranışlarla dışa vurmasıdır.

Bu durumla karşılaşan kişiler çoğu zaman ruhsal açıdan bir yük taşıdıklarının farkına varmazlar. Çevresel beklentiler veya zayıf görünme korkusu nedeniyle duygular bastırıldıkça, zihin bu gerilimi beden üzerinden ifade etmeye başlar. Yani hissedilemeyen veya ifade edilemeyen duygusal acı, fiziksel bir semptoma dönüşür.

Maskeli Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Maskeli depresyonun tespit edilmesini zorlaştıran temel etken, klinik tablonun psikolojik kaygılardan ziyade fiziksel rahatsızlıklar şeklinde belirmesidir. En sık rastlanan belirtiler şunlardır:

1. Tıbbi Nedeni Bulunamayan Fiziksel Ağrılar

Kapsamlı klinik muayenelere rağmen organik bir sebeple açıklanamayan kronik baş, boyun, bel ve kas ağrıları .

Mide bulantısı, kramplar, hazımsızlık veya hassas bağırsak sendromu benzeri sindirim problemleri .

Nedensiz göğüs sıkışması, çarpıntı veya derin nefes alamama hissi.

2. Kesintisiz Yorgunluk Hali

Uzun süre dinlenilse dahi geçmeyen kronik bitkinlik, sabaha isteksiz ve yorgun başlama.

3. Uyku ve Beslenme Düzensizlikleri

Uykuya dalmakta zorlanma, gece sık sık uyanma ya da gerçeklerden kaçmak amacıyla aşırı uyuma eğilimi.

İştahın tamamen kesilmesi ya da duygusal boşlukları doldurmak adına gelişen aşırı yeme krizleri.

4. Savunma Mekanizmaları ve Davranış Değişiklikleri

İşkoliklik ve Aşırı Meşguliyet: Kendi duygusal dünyasıyla baş başa kalmamak için aralıksız çalışma ihtiyacı.

Kusursuzluk Maskesi: Dışarıya her şeyin yolunda olduğu ve sorunsuzca yönetildiği izlenimini verme çabası.

Tahammül sınırının daralması, aniden yükselen öfke patlamaları veya içsel huzursuzluk.

Maskeli Depresyon Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Fark edilmediğinde veya göz ardı edildiğinde bireyin yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren bu durumla mücadelede izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

1. Uzman Desteği Alın: Fiziksel şikayetleriniz için yapılan tıbbi tetkikler temiz çıkıyorsa, vakit kaybetmeden bir psikiyatrist veya uzman psikoloğa başvurun. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve doktor önerisiyle planlanan medikal tedaviler bu süreçte oldukça etkilidir.

2. Duygusal Bastırmayı Bırakın: Her an güçlü görünmek zorunda olmadığınıza, üzgün veya yorgun hissetmenin insani bir ihtiyaç olduğuna kendinizi ikna edin.

3. Bedeninizin Verdiği Mesajları Okuyun: Kronikleşen ağrıların zihninizde biriken ve dile getirilemeyen yüklerin bir sonucu olabileceğini kabul edin.

4. Sağlıklı Yaşam Rutinleri Oluşturun: Düzenli açık hava yürüyüşleri, dengeli beslenme ve sabit uyku saatleri sinir sisteminin dengelenmesine katkı sağlar.

5. Güvenli Bir Sosyal Çevre Edinin: Hislerinizi içinize atmak yerine, yargılanmayacağınızı düşündüğünüz yakınlarınızla paylaşarak yükünüzü hafifletin.

Unutulmamalı ki bedenin ortaya koyduğu fizyolojik tepkiler, zihnin bir imdat çağrısı olabilir. Güçlü görünme çabasını bir kenara bırakıp profesyonel bir yardım almak, hem bedensel hem de ruhsal sağlığınıza yeniden kavuşmanın en sağlıklı yoludur.