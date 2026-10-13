Olay alakalı konuşan B.A.'nın babası Kadir Arslan, 'Çocuğumda üçüncü derece yanık oluştu. İlaçla birlikte psikiyatri tedavisi alıyor. Olayı gerçekleştiren çocukların da gereken cezayı almalarını istiyorum' dedi. Polisin yaptığı incelemede olaya 3 çocuğun karıştığı tespit edildi, adliyeye sevk edilen 1 çocuğun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Olay, 18 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarının yanına giden B.A., sırtına kolonya dökülerek ateşe verildi. Panikleyen çocuklar ise B.A.'nın sırtındaki alevleri söndüremedi. B.A., alevleri kendi imkanlarıyla sindirebildi. Acı içerisinde kalan çocuk evine giderek sırtına su tutmaya başladı. Olayı gören babası Kadir Arslan da çocuğunu hastaneye götürdü. Sırtında üçüncü derece yanıklar oluşan B.A., tedaviye alındı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmada, olaya karışan 12 yaşından küçük 2 çocuk ve yine yaşı küçük bir çocuk hakkında inceleme gerçekleştirildi. Adliyeye sevk edilen 1 çocuk, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla alakalı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

"Çocuklardan biri tutarken diğeri kolonyayı sırtına döküyor"

Baba Kadir Arslan, 'Olay, geçen ayın 18'inde Cuma günü akşam saatlerinde oldu. Akşam işten geldim. Çocukları eve soktum. Çocuklar tekrar dışarı çıkmak istediler. Kapının önüne saldım, yani çıktılar dışarıya. Arkadaşlarıyla birlikte 2-3 mahalle arkaya gidiyorlar. Arkaya gittikten sonra işte orada çocuklardan biri tutarken, diğeri kolonyayı sırtına döküyor. Çakmakla çakıyorlar birinci seferde yanmıyor, ikinci seferde yakıyorlar. Sonrasında kolonyayı da biraz daha döküyorlar. Çocuk tutuşunca, söndüremiyorlar. Çocuk sırtını, arabaya yaslanıp söndürüyor. Ondan sonra buna başka bir tişört giydirip, eve geliyorlar. Ben tabii bunlara kapıyı açtım. Çocuk geldi ağlayarak. Bana kaydıraktan düştü dediler. Çocuk hemen banyoya attı kendini, suyu tutup üstüne dökmeye başladı. Ben tabii çocuğu sıkıştırınca 'oğlum ne oldu?' diye, çocuk dedi ki: 'Baba beni yaktılar.' Hemen hastaneye geldik. Acilden giriş yapınca hemen bizi, yanık bölümüne çıkardılar. Orada tedavisine başladı' dedi.

"Hastanede bilinç kaybı yaşadı"

Arslan, ' Bir aya yakındır hastanedeyim. İki gün önce taburcu oldu. İki gün evde kaldı çocuk. Ağlamaya başladı işte yanığa dayanamadı. Üçüncü derece yanık var. Yanığa dayanamayınca tekrar hastaneye götürdük. Hastanede bilinç kaybı yaşadı. Şu an psikiyatri tedavisi ile ilaç tedavisi görüyor. Allah izin verirse yarın taburcu olacağız. Bu konuda mağdurum. İşimden oldum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum' açıklamasında bulundu.

Hüseyin DOĞAN-Doğan Can CESUR/İSTANBUL,