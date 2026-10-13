Uzunköprü Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen 'Gazze ve Doğu Türkistan Bisiklet Turu', vatandaşların katılımıyla düzenlendi. Uzunköprü Ergene Stadı önünde buluşan bisiklet tutkunları, ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Adalet Meydanı'na kadar pedal çevirdi. Etkinlikte, Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşananlara işaret edildi ve birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

"Dualarımızla ve yüreğimizle her zaman mazlumların yanındayız"

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insanlık dramlarına karşı duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, 'Dünyanın mazlum coğrafyalarında yaşanan insanlık dramlarına dikkati çekmek amacıyla bu organizasyonu düzenledik. Bisiklet turumuz, vicdanın ve insanlığın sınır tanımadığının en güzel göstergesidir. Dualarımızla ve yüreğimizle her zaman mazlumların yanındayız. Bu anlamlı organizasyona katılan, emeği geçen ve pedal çevirerek sesimize ses katan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Bisiklet turu, katılımcıların Adalet Meydanı'na ulaşmasıyla bitti.

Ünsal YÜCEL/ UZUNKÖPRÜ(Edirne),